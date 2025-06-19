Kastamonu’da Merdivenden Düşen Metin Kapulu Öldü

KASTAMONU’DA Kİ ŞAHSIN HAYAT MÜCADELESİ SONLANIYOR

Kastamonu’da ikamet ettiği evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu ağır yaralanan Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı Metin Kapulu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybediyor. Olay, 1 Haziran’da Kastamonu’nun Hisarardı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sevim Kaya’nın kardeşi olan Metin Kapulu, evinin merdivenlerinden kayarak merdiven boşluğuna düştü.

TIBBI MÜDAHALELER VE SEVKLER

Yaşanan düşüş sonucunda belinde ve kaburgalarında kırıklar oluşan, aynı zamanda iç organlarında hasar meydana gelen Metin Kapulu, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Kapulu, taburcu olduktan sonra evinde istirahat ettiği sırada tekrar rahatsızlandı. İç kanama rahatsızlığı ve nefes darlığı ile böbrek yetmezliği şüphesiyle yeniden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SON MÜDAHALELER VE CENAZE TÖRENİ

Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Metin Kapulu, yapılan müdahalelere rağmen 18 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Kapulu’nun cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hz. Pir Şeyh Şab’an-ı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlüce Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.