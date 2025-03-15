Kastamonu’da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında, Tofaş-Fiat marka otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde gerçekleşti.

MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Elde edilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 KGR 748 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, 37 ABK 948 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan D.K. ve B.K. yaralandı. Olayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.