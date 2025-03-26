Kastamonu’da Muhtar Cinayeti Davası Başladı

KASTAMONU’DA MUHTARIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI

Kastamonu’da köy muhtarını tüfekle öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olay, 28 Nisan’da Kastamonu’nun Merkez ilçesi Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından Kuzyaka köyü muhtarı olarak seçilen Mehmet Başoğlu, mahalledeki evlerdeki su sayaçlarını okuyarak ücretlerini toplamak istedi. Buna karşılık, 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapmış olan Mehmet Depişgen, kendisini arayan yeni muhtar Mehmet Başoğlu’na su parasını ödemeyeceğini iletti. Bu durum, telefonla tartışmalarına sebep oldu. Olay günü, Başoğlu, azasıyla su faturası için bir vatandaşın evine gitti. Depişgen, Başoğlu’nun bulunduğu yere gelerek pompalı tüfeğiyle üç el ateş açtı. Olay yerinde kurşunların hedefi olan muhtar Başoğlu, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan sanık Mehmet Depişgen tutuklandı.

DELİLLER VE TANIK İFADELERİ

Sanık Mehmet Depişgen hakkında “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme” suçundan dava açıldı ve dava Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Depişgen’in oğlu O. Depişgen şu açıklamalarda bulundu: “Maktulün olay günü silahın olduğunu görmedim ama öncesinde olduğunu biliyorum. Köyde herkesin silahı var. Maktulü düğünde, bayramda silahlı gördüm. Babam ile maktul arasındaki dargınlık muhtarlık seçimlerinden kaynaklanıyor. O günden beridir konuşmuyorlar.” Babasıyla muhtar arasında yaşanan tartışmaların altında yatan sebepleri aktaran O. Depişgen, “Babam kümeste kuş ya da yaban hayvanı gelmesin diye sürekli tüfekle gezerdi” şeklinde sözler söyledi.

Su parası toplamanın muhtarın asıl görevi olmadığını ifade eden tanık L. Depişgen, “Muhtarın işi kapı kapı gezip su parası toplamak değil” diyerek olayın arka planına dair daha fazla bilgi sundu. Tanık H.V. ise Mehmet Başoğlu’nun silah taşımadığını belirtti.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALADA BULUNDU

Dinlenen tanıkların ardından Cumhuriyet savcısı, sanık M.D.’nin, yarı otomatik tüfekle açtığı ateşle muhtar Mehmet Başoğlu’nun ölümüne neden olması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mehmet Depişgen, “Bu olayda en masum olan kişi benim ama cezalandırılan da benim” diyerek kendini savundu ve olayın meydana gelmesinde diğer tarafın rolünün bulunduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.