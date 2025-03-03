Kastamonu’da Muhtar Cinayeti Davası Devam Ediyor

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kastamonu’da bir köy muhtarını tüfekle vurarak öldüren sanığın yargılama süreci sürüyor. Olay, 28 Nisan’da Kastamonu’nun Merkez ilçesine bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Kuzyaka köyünün muhtarı olarak seçilen Mehmet Başoğlu, mahalledeki evlerden su sayaçlarını okuyarak ücretlerini almak istedi. Daha önce 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet Depişgen, telefonla arayarak yeni muhtar Başoğlu’na su parasını ödemeyeceğini bildirdi. Bu durum, ikili arasında bir telefon tartışmasına yol açtı.

SİLAHLI SALDIRI VE HAYAT KAYBI

Tartışmanın ardından Başoğlu, su faturası için bir vatandaşın evine gitmek üzere azasıyla birlikte hareket etti. Bu esnada, Depişgen, Başoğlu’nun bulunduğu evin önünde pompalı tüfekle üç el ateş açtı. Bahçede bulunan muhtar Başoğlu, kurşunların isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası, 2014-2019 yılları arasında muhtarlık yapan cinayet zanlısı Mehmet Depişgen, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Depişgen hakkında “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme” suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı bildirildi.

SANIKTAN AÇIKLAMALAR

Duruşmada sanık Depişgen, “Benim başıma bir musibet geldi. Ancak cezaevine girdiğimden beri bunları düşünüyorum. Bu insanlar düşmanımız. Su meselesi sadece bir bahane. Beni arayıp, ‘Karakola gideceğim, sana tutanak tutturacağım’ diye küfürler etti” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, olayı önceden tahmin ettiğini belirten Depişgen, olay sırasında yaşadığı paniği ve durumu savunarak, “Ben oraya bir olay çıkarmaya gitmedim. Hatta üzerime gelince panikle ateş ettim. Hiçbir suçum yok” dedi.

AVUKAT DİRENCİ VE MAKTULÜN AİLESİNİN TALEPLERİ

Sanık Depişgen’in avukatı, müvekkilinin geçmişte benzer olayları olduğunu ve tahrik altında hareket ettiğini savunarak tahliye talebinde bulundu. Maktul Mehmet Başoğlu’nun eşi S.B. ise, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.