Kastamonu’da Muhtarlık Seçimi Olayı

OLAYIN GELİŞİMİ

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, muhtarlık seçimleri nedeniyle yaşanan bir olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bu olayla ilişkili olarak 4 sanık, hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 3 Nisan 2024’te Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Donalar köyünde muhtar olarak seçilen Cengiz Sürer ile muhtar adayı Galip Alkaşı arasında bir tartışma patlak verdi. Çevredekilerin müdahalesiyle durum büyümeden kontrol altına alındı. Ancak bir süre sonra Donalar Köyü muhtarı Cengiz Sürer’in ailesi, Taşköprü ilçesine gelerek Galip Alkaşı’nın bulunduğu bir kahvehaneye gitti. Bu buluşma yine bir tartışmaya dönüşerek büyüdü.

ŞİDDETLİ KAVGA VE SONUÇLARI

İlk tartışmanın ardından Cengiz Sürer, çocukları Hüseyin ve Barış Sürer, kayınbiraderi Şenol Can ve muhtar adayı Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy arasında tekrar bir gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahlı bir kavga çıktı. Bu kargaşada muhtar adayı Galip Alkaşı yaşamını yitirirken, Mehmet Atasoy yaralandı. Olay sonrası, Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer ile oğulları Hüseyin ve Barış Sürer ve kayınbiraderi Şenol Can gözaltına alındı.

DAVA SÜRECİ VE KARAR

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, sanıklar “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından yargılandı. Duruşmada sanıklar kendilerini savundu. Cengiz Sürer ve oğulları pişman olduklarını belirtirken, Şenol Can, “Ben olay yerine gelince havaya ateş ettim. Galip bana saldırdı, yerde boğuşurken silah patladı ve yaralandım” dedi. Yaralı olan Mehmet A., sanıkların en üst cezaya çarptırılmasını isterken, Galip Alkaşı’nın ailesi de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Cengiz Sürer, Barış ve Hüseyin Sürer’e ‘kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Mehmet Atasoy’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 9 ay, Şenol Can’a ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl ve Mehmet Atasoy’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ayrıca, sanıklara ruhsatsız silah kullanmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası uygulandı. Tehdit ve mala zarar verme suçlarından ise beraat kararı alındı.