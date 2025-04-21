Kastamonu’da N.B. JASAT Tarafından Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Kastamonu’da, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 9 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan N.B. JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.
ADLİ İŞLEMLERİNİ TAMAMLADI
Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Cide ilçesinde ‘yağma’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından dolayı aranan N.B.’yi tespit etti. Yapılan yakalamanın ardından N.B., gerekli işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.