Haberler

Kastamonu’da N.B. JASAT Tarafından Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Kastamonu’da, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 9 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan N.B. JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

ADLİ İŞLEMLERİNİ TAMAMLADI

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Cide ilçesinde ‘yağma’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından dolayı aranan N.B.’yi tespit etti. Yapılan yakalamanın ardından N.B., gerekli işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’de Dört Kişi Yaralandı

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haberler

İstihdamı Canlandırmak İçin Kaynak Aktardık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremzedelerin istihdamı için 77 bin kontenjan ve 15 milyar lira kaynak sağlandığını duyurdu. Ayrıca, kadınların güçlendirilmesine yönelik yeni bir proje başlatılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.