Kastamonu’da Okullar Tatil mi? 19 Mart

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışların başlamasıyla birlikte Kastamonu’da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Meteoroloji, pek çok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. 19 Mart Çarşamba günü Kastamonu’da okul tatili ile ilgili henüz Kastamonu Valiliğinden bir açıklama yapılmadı.

KUZEY RÜZGARLAR ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile beraber zamanla yüksek kesimlerin yanı sıra Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, 19 Mart Çarşamba öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’de (Kastamonu-Samsun) rüzgarın, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Balkanlardan gelecek soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025 Çarşamba gece saatlerinden itibaren beklenen zirai donun, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

TARIMSAL FAALİYETLERDE DİKKAT

Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir. 19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden güçlü rüzgâr ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) öngörülüyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşım aksamaları, çatı uçmaları ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.