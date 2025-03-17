Kastamonu’da Okullar Tatil Mi?

YAĞIŞ BİLGİLERİ VE OKUL DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok yerinde yağışlar başladı. Kastamonu ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı hala merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı beklediğini duyurdu. “Kastamonu Valiliğinden henüz 18 Mart Salı günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi.” Bu açıklama, bölgedeki vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızı, 50-70 km/saat arasında değişirken, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde bu hız 80-90 km/saat’e ulaşabiliyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen rüzgar, ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına, iç kesimlerde toz savrulmasına ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere neden olabiliyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ

Yapılan tahminlere göre, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 18 Mart 2025 (Salı) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai donun, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. “Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı.”

KUVVETLİ RÜZGAR UYARILARI

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. 19 Mart 2025 Çarşamba günü, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden güçlü bir rüzgar esmesi öngörülüyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. “Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalara ve çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”