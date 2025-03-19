Kastamonu’da Okullar Tatil Mi? Güncel Durum

YAĞIŞLAR BAŞLADI VE OKUL TATİLİ MERAK EDİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış etkinliği başladı. Özellikle Kastamonu ilinde, okulların tatil olup olmayacağı konusunda vatandaşların merakı devam ediyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. “Kastamonu okullar tatil mi?” sorusunun cevabı ise henüz netlik kazanmadı.

PERŞEMBE GÜNÜ EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sivas ve Kayseri’de 20 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart Perşembe sabah saatlerinden itibaren Elazığ’da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının 5-20 cm olabileceği ifade ediliyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

17 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının 50-70 km/saat civarında olacağı, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise bu hızın 90 km/saat’e kadar çıkabileceği bildirildi. İç kesimlerde de akşam saatlerinden sonra olumsuz durumlar oluşabileceği uyarısı yapıldı.

ZİRAİ DON RİSKİ VE DAHA FAZLA DİKKAT

Batı Karadeniz ve diğer bazı bölgelerde soğuk ve yağışlı havanın oluşturabileceği zirai don riski bulunuyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart Perşembe gece saatlerinden itibaren zirai don hadisesinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların bu duruma karşı gerekli önlemleri alması öneriliyor.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİN

20 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuvvetli fırtına ihtimali bulunuyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Kastamonu Valiliğinden henüz tatil ile ilgili bir duyuru yapılmadı.