Kastamonu’da Ölümlü Kavga Devam Ediyor

KASTAMONU’DA SİLAHLI KAVGA DAVASI DEVAM EdİYOR

Olayın geçmişi ve sonucu hakkında bilgi

Kastamonu’da kaporta tamiri ve araç boyaması nedeniyle çıktığı iddia edilen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili sanıkların yargılamasına devam ediliyor. Cinayet şüphelisi sanık, ölen kişinin ikinci bir silahla araca binmeye çalıştıkları sırada kendilerine ateş ettiğini ve oğlunun da karşılık vermesiyle olayın gerçekleştiğini ifade etti. Olay, 13 Temmuz 2024 tarihinde Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak’ta meydana geldi.

Olayın Seyri ve Yargılama Süreci

Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Aslan ile Ümit B. ve kardeşi Fatih B. arasında kaporta tamiri ve araç boyaması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu iki taraf arasında kavga çıktı ve taraflar birbirlerine bıçak ve silah ile saldırdı. Çıkan silahlı kavgada kaporta ustası İbrahim Aslan, kurşunların isabet etmesi sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, cinayet olayına karıştıkları tespit edilen Yaşar B., Ümit B., Fatih B., Kazım B. ve Sevinç B.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit B. ve Fatih B. tutuklandı, diğer sanıklar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmada Tanıkların İfadeleri

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada tanıklar ve sanıklar dinlendi. Tanık B.K., “Dükkanda Fatih’i gördüm, ‘ne yapıyorsun’ dedim. ‘Aracın arkasına sunta kestireceğim’ dedi. Bu sırada İbrahim geldi. Ben önünde durdum. Elinde levye vardı. ‘Ne yapıyorsun’ dedim, ‘çekil’ dedi, ben de çekilmek zorunda kaldım” şeklinde ifade verdi.

Tutuksuz sanık Yaşar B. ise, “Oğlum Fatih aradı ve İbrahim’in aracını gasp ettiğini, vermediğini söyledi. Biz de Ümit’in yanına gittik. Küfür etmiş, silah çekmiş, anahtarı vermemiş. Aracı gasp etmiş” açıklamasında bulundu. Tutuklu sanık Ümit B. “Kendimi koruma amaçlı ateş ettim. Tanık beyanlarıyla bu ortaya çıkacaktır” derken, Fatih B. de, “Ben, bu olayda başından sonuna kadar mağdur olan tarafım” gibi savunmalarda bulundu.

Aileden Cezalandırma Talepleri

Olayda hayatını kaybeden İbrahim Aslan’ın oğulları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Fatih B. ve Ümit B.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca, olayın meydana geldiği alanda keşif yapılmasına da onay verildi.