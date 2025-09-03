Kastamonu’da Orman Yangınları Devam Ediyor

ORMAN YANGINLARI ÜÇÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ
Kastamonu’nun Araç ilçesinde devam eden orman yangınları üçüncü gününe ulaştı. Yangına deniz ve hava araçlarıyla müdahale eden ekipler, sabah saatleri itibarıyla çalışmalara hız kazandırdı.
KÖYLERİN TAHLİYE SAYISI ARTIYOR
Yangın nedeniyle tahliye edilen köylerin sayısı dünkü verilerle birlikte 9’a yükseldi. Orman yangını, Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerlemeye devam ederken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Gece saatlerinde durdurulan hava müdahalesi, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.