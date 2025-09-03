Haberler

Kastamonu’da Orman Yangınları Devam Ediyor

ORMAN YANGINLARI ÜÇÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ

Kastamonu’nun Araç ilçesinde devam eden orman yangınları üçüncü gününe ulaştı. Yangına deniz ve hava araçlarıyla müdahale eden ekipler, sabah saatleri itibarıyla çalışmalara hız kazandırdı.

KÖYLERİN TAHLİYE SAYISI ARTIYOR

Yangın nedeniyle tahliye edilen köylerin sayısı dünkü verilerle birlikte 9’a yükseldi. Orman yangını, Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerlemeye devam ederken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Gece saatlerinde durdurulan hava müdahalesi, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kardeniz Kılıç, düğününü kutladı

Survivor'ın tanınmış ismi Kardeniz Kılıç, şubat ayında Hollanda'da nişanlandığı Mahir Bektaş ile İzmir'de görkemli bir düğün yaptı. Arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da mutluluğunu paylaştı.
Haberler

Kilauea Yanardağı Patlıyor, Risk Yok

Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda dün 32. kez patlama gerçekleşti, lavlar zirve kraterinden 100 metre yüksekliğe ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.