Haberler

Kastamonu’da Orman Yangınları Havadan Görüntülendi

ORMAN YANGINLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kastamonu’da yaşanan orman yangınları havadan çekilen görüntülerle ortaya kondu. Çok sayıda ekip, alevlere hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan iki ayrı yangına yönelik mücadele sürüyor. Geceyi aydınlatan alevler yukarıdan görüntülenirken, yangın nedeniyle 6 köyde tahliyeler yapılmış durumda.

TAHLİYELER VE MÜDAHALE EKİPLERİ

Ekipler yangınlara yönelik olarak 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz ve 1 greyderle 271 personel ile müdahale gerçekleştiriyor. Ayrıca, çevre il ve ilçelerden takviye destek veren Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresine ait çok sayıda araç da yangınları kontrol altına almak için seferber edilmiş durumda. Tahliye edilen köyler arasında Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney yer alıyor. Bu köylerde yaşayan 437 vatandaş ile 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli alanlara yerleştirildi.

ÇALIŞMALAR SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hüdaverdi Tatlıbal Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Çankaya'da bir sarımsak satıcısı, husumetli biri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İlgili merciler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı Tartışıldı

Pendik Belediye Meclisi'nde, 2017'de başlanan Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın inşaatının bitirilmemesi konusu masaya yatırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.