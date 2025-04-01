Kastamonu’da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

OTOMOBİL KAZASI HANGİ NEDENLE MEYDANA GELDİ?

Kastamonu’da iki otomobilin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre, bu trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kazanın, Kastamonu’nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Ersizlerdere köyü mevkisinde gerçekleştiği bildiriliyor.

KAZADA HANGİ ARAÇLAR KARŞILAŞTI?

Olay, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 58 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucunda oluştu. Kazanın ardından, olay yerini gören vatandaşlar durumu yetkililere iletti. Bunun üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, kazada araçlarda bulunan yaralıları çıkartarak ilk müdahalelerini yaptı. Yaralı olan 4 kişi, çevredeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.