Kastamonu’da Otomobilden Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE POLİS TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ

Kastamonu’da bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş olan uyuşturucu madde, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

POLİS UYGULAMASI BAŞARILI OLDU

Elde edilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu-Ankara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları incelemede, motor kısmına saklanmış halde 10 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat buldu. Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri bu uygulama sayesinde uyuşturucu madde ile ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Olay, Kastamonu’da uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığı bir kez daha gösterdi.