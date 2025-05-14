Kastamonu’da Özel Bireyler İçin Merkez Açılacak

SPOR BECERİLERİ VE KOORDİNASYON EĞİTİMİ MERKEZİ AÇILIYOR

Kastamonu’da, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Kastamonu Belediyesi işbirliği ile Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi Merkezi kuruluyor. Bu merkez, Kastamonu Belediyesi tarafından sağlanan alanda fizik tedavi uygulamaları gerçekleştirecek. Ayrıca, kent merkezine gelen özel gereksinimli bireyler ve aileleri burada konaklama imkanı bulacak.

ÖZEL PROJE OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Kastamonu Belediyesi ile ortak protokol imzaladık” diyerek projenin önemine vurgu yaptı. Boyraz, “Yerimizi Kastamonu Belediyesi verdi. Burada Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından yetiştirilen ve görevlendirilen fizik tedavi uzmanları bulunacak. Onlar, özel çocuklarımıza fizik tedavi uygulayacak. Bunun gibi Türkiye’de sadece 3 merkez var. Bedensel özel bireylerimiz ücretsiz fizik tedavilerini alabilecek” şeklinde konuştu.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Boyraz, dernek olarak farklı etkinlikler düzenlediklerini hatırlatırken, “Ben bedensel engelli bireylerimize yönelik Kastamonu’da doğum günü etkinlikleri, sandalye teslimi, atlı terapi gibi etkinlikler yapabiliyorum ama başka hiçbir şey elimden gelmiyordu. Onlar için neler yapabiliriz diye düşünürken Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar hocamızla tanıştık. Onun bu süreçte bize çok büyük katkısı oldu” ifadelerini kullandı.

Boyraz ayrıca, “Bedensel engellilerimiz burada ücretsiz fizik tedavi alacaklar. Fizik tedavi uzmanları eşliğinde rahatsızlıklarına uygun olarak her hafta burada spor yapıp fizik tedavi görecekler” dedi.

İLÇELERDEN GELENLER KONAKLAYABİLECEK

Merkezin misafirhane işlevi göreceği bilgisini veren Boyraz, “Uzak ilçelerden gelen özel bireylerimiz hastanelerde işi bitmediği zaman burada konaklayabilecekler. Bizim misafirhanede kalabilmemiz çok zor. Bazen sesten rahatsız olanlar oluyor. Onun için artık kendi mekanlarında kendi memleketlerinde rahatlıkla kalabilecekler” diye belirtti. Boyraz, “Şu anda bulunduğumuz mekan Türkiye’mizde örneği çok az olan bir yer olacak. Açılışımız önümüzdeki günlerde yapılacak” şeklinde duyurdu.