Kastamonu’da Ritim Grubu Gösteri Yerine Geldi

KADINLARDAN OLUŞAN RİTİM GRUBU ANNELER GÜNÜ’NDE GÖSTERİ SUNDU

Kastamonu’da, kadınlardan oluşan bir ritim grubu, bir alışveriş merkezinde Anneler Günü’ne özel bir performans sergiledi. Sarıkonak Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen etkinlikte, 14 kadın darbukalarıyla ritim tutarak izleyicileri coşturdu. Gösteri, halk tarafından yoğun ilgi gördü.

KOOPERATİF BAŞKANI HEYECANINI PAYLAŞTI

Kooperatif Başkanı Mihriban Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ifade etti. Ritim grubunu yaklaşık üç ay önce kurduklarını dile getiren Tüfekçi, “Hep birlikte böyle bir şey kurmaya karar verdik. Şef Sait hocamız da sağ olsun özverili olarak bizimle çalıştı. Bu kolay bir oluşum değil. Hanımlar işlerini, çocuklarını, eşlerini bırakıyor, birlikte çalışmak gerekiyor. Nihayetinde bugün çok güzel sonuca ulaştı.” şeklinde konuştu.

KADINLAR BAŞARILARINI GÖSTERDİLER

Dilek Özdemir, ritim grubunun Kastamonu’da bir ilk olduğunu vurguladı. İlk gösterilerini gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, “Burada güzel etkinlik yaptık. Aldığımız tepkiye göre gayet başarılı olduk. Çok mutluyuz. Kadınların istediğinde neleri başarabileceğini gösteriyoruz. Kadınlar olarak güzel ritim grubu oluşturup, bütün cesaretimizi toplayıp halkın karşısına geçtik. Çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

GELECEKTE DAHA GÜZEL GÖSTERİLER BEKLİYOR

Şef Sait Demir, Anneler Günü için özel bir program hazırlamak istediklerini kaydetti. “Alışveriş merkezi de bize yardımcı oldu. İlk gösterimizi yaptık. Bundan sonra daha güzel gösterilerimiz olacak. Grubumuzda 20’ye yakın kadın var. Bugün 14 kadınla gösteriye çıktık.” dedi.