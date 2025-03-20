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Kastamonu’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

POLİS OPERASYONU SONUCU SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen bir operasyon sonucunda, güvenlik güçleri tarafından 2 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca yakalandı. Bu olayla ilgili olarak 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

TÜFEK VE TABANCA YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Taşköprü ilçesinde belirlenen şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 507 fişek ve 4 şarjör ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

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