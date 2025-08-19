Kastamonu’da Sahte Altın Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Kastamonu’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda önemli miktarda sahte altın bulundu. Operasyonla ilgili olarak 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bir kuyumcuda sahte altınla işlem yapmaya çalışan kişiler üzerinde araştırma yaptı.

ÇALIŞMALAR SONUCU ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, il merkezi ve Tosya ilçesinde toplam 150 gram ağırlığında 30 parça sahte altın, 4 adet sahte çeyrek altın ve 12 adet altın görünümünde sahte kolye ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli, adli mercilere teslim edilerek yasal süreç başlatıldı.