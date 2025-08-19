Haberler

Kastamonu’da Sahte Altın Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Kastamonu’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda önemli miktarda sahte altın bulundu. Operasyonla ilgili olarak 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bir kuyumcuda sahte altınla işlem yapmaya çalışan kişiler üzerinde araştırma yaptı.

ÇALIŞMALAR SONUCU ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, il merkezi ve Tosya ilçesinde toplam 150 gram ağırlığında 30 parça sahte altın, 4 adet sahte çeyrek altın ve 12 adet altın görünümünde sahte kolye ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli, adli mercilere teslim edilerek yasal süreç başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş’ta Silahlı Oyun Feci Sonuçlandı

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki E.K., av tüfeğiyle şakalaşırken 16 yaşındaki arkadaşı Batuhan Sivaslıoğlu'nu vurarak ölümüne neden oldu. Soruşturma devam ediyor.
Haberler

Hızarçayı Köyüne Su Sayacı Takıldı

Gerze'de 60 haneye su sayacı takılmasıyla su kesintileri sona erdi. Uygulama, su tasarrufu ve adil kullanım sağlıyor, İl Özel İdaresi projeye devam edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.