Kastamonu’da Sahte Altın Yakalandı

SAHTE ALTIN OPERASYONU

Kastamonu’da gerçekleştirilen çalışmalarda “sahte altın” ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir kuyumcuda sahte altın işlemleri yapılmaya çalışıldığına dair gelen ihbar üzerine operasyon başlattı.

YAKALANAN SAHTE ALTINLAR

Ekipler, il merkezi ve Tosya’da yaptıkları araştırmalar sonucunda 30 parça halinde toplam 150 gram sahte altın, 4 adet sahte çeyrek altın ve 12 adet altın görünümündeki kolyeleri ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli yakalandı ve gerekli işlemler için gözaltına alındı.

Sultanbeyli’de Minibüs Oto Çarpıştı

Sultanbeyli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye sevk edildi.
Sultanbeyli’de Aşırı Süratle Çarpışma

Sultanbeyli'de hız yapan bir sedan otomobil, sürücü kursuna ait minibüsle çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

