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Kastamonu’da Sahte Para Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİ SAHTE PARA OPERASYONU YAPTI

Kastamonu’da gerçekleştirilen bir operasyon sırasında polis ekipleri, üç farklı ikamette sahte para buldu. Olayla bağlantılı olarak iki kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere dayanarak, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde yaşanan sahte parayla ilgili bir soruşturma başlattı. İlk olarak, sahte paraları piyasaya süren kişilerin kimlikleri belirlendi.

ARAMA YAPILDI, SONUÇLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen şahısların üç ikametine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 35 adet sahte 100 TL’lik banknot, bir av tüfeği ve 35 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi hakkında adli işlem başlatılması süreci de başladı.

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