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Kastamonu’da Sahte Paralar Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİNDEN OPERASYON

Kastamonu’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda polis ekipleri tarafından 3 farklı ikamette sahte para bulundu. Bu olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli de gözaltına alındı.

SATIŞA SUNULAN SAHTE PARALAR

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaşanan sahte para olayları üzerine bir çalışma başlattı. İlk olarak sahte yuva banknotları piyasaya süren kişilerin kimlikleri belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen şahıslara ait 3 ayrı ikamette arama gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen aramada toplamda 35 adet sahte 100 TL’lik banknot, 1 adet av tüfeği ve 35 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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