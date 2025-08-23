Kastamonu’da Şapka İnkılabı Etkinlikleri Yapıldı

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin ve Şapka İnkılabı’nın 100. yıl dönümünün kutlanması amacıyla şehirde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kastamonu Valiliğince organize edilen kortejde, Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ve Belediye Başkanı Hasan Baltacı, katılımcılarla birlikte Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’na Dallı ve Baltacı tarafından çelenk koyuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu programın ardından halk oyunları gösterileri sahnelendi.

ŞAPKA DEFİLESİ DÜZENLENDİ

Etkinliğin devamında, TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi’nde 100. yılda 100 şapka defilesi gerçekleştirdi. Kastamonu’nun yanı sıra Hatay, Ankara, Samsun, Antalya, Bursa, İzmir ve İstanbul’dan gelen kadınlar, defileye şapkalarıyla katıldı. Kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği defile büyük ilgi gördü. Defilenin sona ermesinin ardından, serginin açılışı da gerçekleştirildi.

KURS HAKKINDA AÇIKLAMALAR

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şener, serginin ardından yaptığı açıklamada, Kurul’un özel bir proje yürüttüğünü belirtti. Şener, Kastamonu’da gerçekleşen Şapka İnkılabı’nı taçlandırmak istediklerini ifade etti ve bu amaçla bir kurs düzenlediklerini aktardı. Temmuz ayında tamamlanan kurs hakkında bilgi veren Şener, “Şu anda sergimizde 250’ye yakın şapkamız var. Katılım çok güzeldi. Bu bizi fazlasıyla mutlu etti. Burada kadınlarımız sadece şapka yapmamış, özenle giyinmişler ve şapkalarını sergiliyorlar. 100’üncü yılda kadınlarımızın bu şekilde şapkalarını sergilemeleri çok güzel oldu. İl dışından gelen misafirlerimizden de çok güzel dönüşler aldım.” dedi.