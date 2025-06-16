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Kastamonu’da Saygı Konseri Düzenlendi

ŞEHİRDE SAYGI KONSERİ DÜZENLENDİ

Kastamonu’da, Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu tarafından Bestekar Ali Şenozan’a bir saygı konseri organize edildi. Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu’nda, Yusuf Koçak yönetiminde 62 kişilik bir koro tarafından 25 eser seslendirildi. Koronun seslendirdiği eserler, katılımcıları geçmişe götürdü. Dinleyiciler, şarkılara eşlik ederek koroyu coşkuyla alkışladı.

KONSERDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, konser sırasında yaptığı konuşmada, koroyu tebrik etti. Taş, konserin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlik, koroya çiçek takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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