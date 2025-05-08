Kastamonu’da Şehit Açıkgöz Uğurlandı

ŞEHİT JANDARMA ER BİROL AÇIKGÖZ’ÜN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde hayatını kaybeden Şehit Jandarma Er Birol Açıkgöz’ün babası, son yolculuğuna uğurlandı. 2004 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Birol Açıkgöz’ün babası Mehmet Açıkgöz, 75 yaşında vefat etti. Cenazesi, Devrekani ilçesi Elmalıtekke köyü camiinde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanına defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM OLDU

Cenaze törenine, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aykan Özsarı, Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören, katılımcıların duygusal anlar yaşamasına neden oldu.