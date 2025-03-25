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Kastamonu’da Silahlı Kavga: İki Kişi Yakalandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Kastamonu’da meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ancak, her iki şahıs da kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, gece saatlerinde Cebrail Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.C.K. ile Y.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetle devam etmesi üzerine M.C.K., yanında bulundurduğu silahla Y.D.’ye ateş açtı, bu durum sonucunda Y.D. ayaklarından yaralandı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından M.C.K. ve yaralı Y.D., olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar yapılmasının ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, olay yerinden kaçmış olan şüpheli M.C.K., silahlı saldırıda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalandı. Ayrıca, yaralı Y.D.’nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu nedenle olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Her iki şahıs üzerinde adli işlemler başlandı. Yarılan Y.D. ve şüpheli M.C.K.’nın olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yerel güvenlik birimleri, konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

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