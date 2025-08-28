Kastamonu’da Sünnet Şöleni Yapıldı

MUHTARLIĞIN ORGANİZASYONUYLA AÇIK HAVA ŞÖLENİ

Kastamonu’da mahalle muhtarlığı toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölende çocuklar müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Kastamonu il merkezindeki Kuzeykent Mahallesi’nde yaşayan çocuklar için mahalle muhtarlığı organizasyonu ile sünnet şöleni gerçekleştirildi. Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri’nde yapılan bu etkinlik öncesinde çocuklarla birlikte Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyaret edilerek, dua edildi. Daha sonra mehteran takımı eşliğinde alana gelen 50 çocuğa kına yakıldı ve çeşitli hediyeler verildi. Sepetçioğlu Halk Oyunu ekibi tarafından yöresel dans gösterileri yapıldı.

CANLI MÜZİK VE YEREL SANATÇILAR

Kentteki yerel sanatçılardan Ahmet Tufan ve ekibinin sahne aldığı sünnet şöleninde çocuklar ve aileler keyif dolu anlar yaşadı. Ayrıca Türk Kızılay Kastamonu Şubesi kan vermek isteyen vatandaşların bağışlarını aldı. Çocukları mutlu etmek amacıyla 6 yıldır etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, “Gönlü geniş, kalbi büyük kıymetli misafirlerimiz, bizim düğünümüz bu gece en güzel olan düğündür. Çünkü birbirinden değerli protokolümüz var, birbirinden değerli misafirlerimiz var ve geleceğimizin kahramanları bugün kirveleri olmam nasip olan kıymetli sünnet çocuklarımızın katılımıyla bu yıl 6’ıncısını düzenlediğimiz geleneksel sünnet şölenimizde bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

EĞLENCE DOLU GÜN VE KAN BAĞIŞI FIRSATI

Çocuklarımızın eğlenmeleri için eğlence standımız bulunuyor. Müsait olanlar için Türk Kızılay’ın kan bağışı aracı bulunuyor. Kan bağışında bulunabilirsiniz. Yaptığımız organizasyon her açıdan bir fayda sağlasın istedik. Umarım başarılı olur ve amacımıza ulaşırız” dedi. Etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.