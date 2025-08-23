Kastamonu’da Ters Şeritte Sürücü Yakalandı

TERS ŞERİDİ KULLANAN SÜRÜCÜYE ADLİ İŞLEM

Kastamonu’da, ters şeritte seyahat eden bir sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Elde edilen bilgilere göre, Kastamonu Batı Çevreyolu’nda otomobiliyle ters yola girip, karşı yönden gelen araçlara umursamaz bir şekilde yolculuk eden sürücüyü gören vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydetti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İNCELEME BAŞLATILDI

Kaydedilen bu görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla birlikte Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, olaya dair bir inceleme süreci başlattı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, sürücünün kimliği belirlendi. Sürücüye idari para cezası uygulandı ve bunun yanı sıra yasal işlemler de başlatıldı.