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Kastamonu’da Tır Ve Minibüs Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Kastamonu’da meydana gelen bir trafik kazasında, bir minibüs ile bir tır çarpıştı ve toplamda 10 kişi yaralandı. Olay, İnebolu-Kastamonu kara yolu üzerindeki Koru köyü mevkisinde gerçekleşti. M.A. tarafından kullanılan 37 PP 033 plakalı tır, R.B. yönetimindeki 37 ADN 509 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kaza sonucunda, yol kenarına devrilen minibüs, yaklaşık 7 metre yüksekten düşmeye bir metre kala durdu. Olayda yaralananlar arasında minibüs sürücüsü R.B. ile birlikte H.C., S.M.T., G.Z.A., B.A., M.S., N.Y., S.T., A.M. ve T.G. bulunuyor. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.

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