Kastamonu’da Tırla Çarpışan Minibüs Takla Attı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kastamonu’da bir minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplamda 10 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Topraköprü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, R.B. yönetimindeki 37 ADN 509 plakalı minibüs, M.A. idaresindeki 37 PP 033 plakalı Volvo marka tır ile çarpıştı.

Kaza sonrasında minibüs takla atarak yolun kenarında yer alan altgeçidin kenarında asılı kaldı. Yaralanan kişiler arasında minibüs sürücüsü ile birlikte yolcular H.C., S.M.T., G.A., B.A., M.S., N.Y., S.T., T.G. ve A.M. bulunuyor. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFFIC AND CLEANUP OPERATIONS

Kaza sonrasında trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelerde bulundu. Karayolları ekipleri, yola saçılan parçaları temizleyerek, bir süreliğine trafiğe kapalı olan yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açtı.