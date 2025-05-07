Kastamonu’da Trafik Haftası Etkinliği Gerçekleşti

KARAYOLU TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Kastamonu’da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar akülü arabalara bindirilerek emniyet kemeri kullanımı ve yaya geçidi konusunda bilgilendiriliyor. Ayrıca açılan stantlarda, trafik uygulamalarında kullanılan cihazlar vatandaşlara tanıtılıyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden de etkinlik alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Dallı, bu tür etkinliklerin vatandaşlarla bir araya gelerek trafik konusundaki duyarlılığı artırmayı hedeflediğini belirtti. “Trafik kuralları hepimizin iyiliği, sağlığı, can ve mal güvenliği için konulan kurallar. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Emniyet kemerlerimizi mutlaka; uzun ya da kısa mesafe fark etmez, arabaya biner binmez ilk iş olarak takalım. Çünkü emniyet kemerleri yüzde 45 ölümlü kazaları, yüzde 60 yaralanmalı kazaları önleyen bir şey.” şeklinde ifadeler kullandı.

Dallı, mevsimin getirdiği etkilerle trafikte motosiklet sayısının artacağına dikkat çekerek, “Lütfen kasklarımızı takalım, sürat yapmayalım, kurallara uyalım. Eğitimini almadan motosiklet kullanmayalım. Temenni ediyorum ki, bu yılı en az zararla, trafik kazalarında hiç ölüm olmadan atlatırız. Bunun için herkesin trafik kurallarına uyması önemli.” ifadelerini ekledi. Etkinlikte, Vali Dallı tarafından, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından “Yılın Şoförü” seçilen Asım Özen’e plaket verildi.