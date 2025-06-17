Kastamonu’da Trafik Kazası Oldu

İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA ÜÇ YARALI

Kastamonu’da il merkezi ve Taşköprü ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu Çevreyolu Tosya Işıklı Kavşağında B.Y. yönetimindeki 41 AVG 612 plakalı hafif ticari aracın, Y.S. idaresindeki 37 ABM 341 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştığı bildiriliyor. Bu kazada yaralanan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan kurtarıldı. Ardından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı.

TAŞKÖPRÜ’DE BİR DİĞER KAZA

Taşköprü ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Kardeşlik Parkı önünde meydana gelen kazada, Kardelen Y. yönetimindeki otomobil ile İlhan E. idaresindeki otomobil çarpıştı. Bu kazada, sürücülerden Kardelen Y. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra, yaralı Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.