Kastamonu’da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kastamonu’da, traktörün devrilmesi sonucu oluşan kazada sürücü hayatını kaybetti, gelini ise ağır şekilde yaralandı. Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Celep köyü Sıcak Tarla Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, Hüsnü Eriş’in kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SALIK DURUMU ve İNCELEME

Sağlık görevlileri, sürücü Eriş’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan gelin Y.E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından, Eriş’in cenazesi otopsi yapmak üzere hastane morguna teslim edildi. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.