Kastamonu’da Traktör Kazası Meydana Geldi

KAZA BİLGİLERİ

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir traktör kazasında 1 kişi yaralanıyor. Kaza, Hanönü ilçesi Geymene yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.K. yönetimindeki 37 EF 022 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkıp kaza yapıyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştıklarında yaralının ilk müdahalesini gerçekleştiriyor ve daha sonra yaralı Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kazayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

