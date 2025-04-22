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Kastamonu’da Uçurtma Şenliği Yapıldı

KASTAMONU’DA UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Kastamonu’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Şenlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizasyonuyla ve bir orman ürünleri firmasının katkılarıyla Kadı Dağı’nda yapıldı. Etkinlikte toplamda 270 öğrenci yer aldı.

“Hayata renk verelim 2025” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen bu şenlik, çocuklar için keyifli anlar sundu. Küçük katılımcılar, hem uçurtmalarını uçurmanın hem de oyun oynamanın tadını çıkardı.

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