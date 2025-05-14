Kastamonu’da Uyuşturucu İle Tutuklama Yapıldı

ÜST ARAMASINDA KANNABİNOİD BULUNDU

Kastamonu’da jandarma ekipleri gerçekleştirdiği üst aramasında üzerinden kannabinoid çıkan bir kişiyi tutukladı. Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere karşı sürdürdüğü mücadele devam ediyor.

JANDARMA OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMA

Bu doğrultuda gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Merkez ilçede M.E.Ü. isimli şahsın üst aramasında kannabinoid ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.