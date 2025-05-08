Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

KASTAMONU’DA YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU BİR TUTUKLAMA

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinde yapılan aramada araç parçalarında gizlenmiş uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir kişi tutuklandı.

POLİS OPERASYONU VE ELE GEÇİRMELER

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 11 adet kartuş ve iş yeri içerisindeki araç parçalarına gizlenmiş biçimde 55,20 gram metamfetamin, 20,90 gram kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak S.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.