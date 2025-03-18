Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

JANDARMA EKİPLERİ UYUŞTURUCU SATIŞI YAPANLARA GÖZALTI YAPTI

Kastamonu’da jandarma ekipleri, uyuşturucu maddeyle ilgili gerçekleştirilen operasyonda iki kişiyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticaretiyle uğraşan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda, Merkez ilçesinde G.C., B.E.M. ve E.A. isimli şahısların üstleri ve araçları üzerinde arama yapıldı.

METAMFETAMİN VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin ve 20 bin TL nakit para bulundu. Olayla ilgili olarak G.C. ve E.A. gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.