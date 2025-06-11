Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Başladı

KASTAMONU’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU VE DAVA SÜRECİ

Kastamonu’da uyuşturucu ticareti gerekçesiyle düzenlenen operasyonda, yatağın altındaki uyuşturucu maddeyle yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı. Operasyon, 21 Ekim 2024 tarihinde Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesinde gerçekleştirildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ç. hakkında belirli istihbaratlar aldıktan sonra harekete geçti. Yapılan operasyonda H.Ç.’ye ait yatağın altında uyuşturucu madde bulundu. 6 şüpheli arasından H.Ç. tutuklandı ve hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından dava açıldı.

H.Ç. SAVUNMASINI YAPTI

Açılan davanın ilk duruşmasında kendini savunan H.Ç., “İddianameyi kabul etmiyorum. 2021-2022 yıllarında muhbirlik yaptım. Bana vaat edilen miktar ödenmeyince bıraktım. Sonrasında ismim sürekli verildi. Hiç tanımadığım kişilerin benim ismimi verdiğini görüyorum. Hatta beraat edenler bile benim adımı kullanarak duruşmalara katıldı. Uyuşturucunun bana ait olmadığını önceki tutuklular mektup yazarak doğruladılar,” dedi. Operasyon sırasında evde uyuduğunu belirtirken, “Evimde uyuşturucu bulundurmak gibi bir niyetim yok. Üç gün süresince evimize gelen bir kişinin uyuşturucu getirdiğini biliyorum,” ifadelerini kullandı.

MUHFİRLİK İDDİALARI

Mahkeme heyeti, H.Ç. hakkında yaptığı telefon görüşmeleri ve yazışmalarla ilgili kanıtlara dikkat çekti. H.Ç., eski bir arkadaşıyla herhangi bir uyuşturucu ticareti yapmadığını, yalnızca birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını söyledi. “Benim 500 lira gibi bir paraya ihtiyacım yok. Uyuşturucu ticaretim olmadı. Eşim de dahil birçok kişi benim ismimi veriyor ve bu yüzden sıkıntı yaşıyorum,” şeklinde konuştu.

DURUŞMADA TANIK İFADELERİ

Dava sırasında dinlenen tanık E.S. ise, H.Ç. ile para vererek uyuşturucu satın almadığını belirtti. “H.Ç. tarafından verilen uyuşturucu benim için bir şey ifade etmiyor. Yanında oturup kullandım; para ödemedim,” dedi. Başka bir tanık M.B.C. ise, “Yatağın altındaki 1,55 gram metamfetamin bana aittir. Unuttum, ben oraya koymuştum,” şeklinde ifadesini aktardı.

GELECEK DURUŞMA VE GÜÇLÜ DELİLLER

Cumhuriyet savcısı, sanığın uyuşturucu ticareti yaptığını belirten güçlü delillerin bulunduğunu ifade ederek cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, tanıkları eksik dinlendiği gerekçesiyle diğer tanıkların da dinlenmesini istedi. Dava, mahkeme heyetinin bu talebe olumlu yanıt vermesiyle ileri bir tarihe ertelendi.