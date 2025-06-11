Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Başladı

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANAN SANIK YARGILANMAYA BAŞLADI

Kastamonu’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yatağın altında uyuşturucu maddeyle yakalanan sanığın yargılama süreci başladı. Operasyon, 21 Ekim 2024 tarihinde Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesinde yapıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hedef aldığı H.Ç., operasyon sonrası tutuklandı. Yatak altından ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili olarak H.Ç. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla dava açıldı.

H.Ç. SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Mahkeme önünde kendisini savunan H.Ç., “İddianameyi kabul etmiyorum. 2021-2022 yılında ben muhbirlik yaptım. Bana vaat edilen miktar ödenmeyince de bıraktım. Ondan sonra benim sürekli ismim verildi.” şeklinde ifade verdi. H.Ç., uyuduğu sırada operasyon yapıldığına dikkat çekerek, “Uyuşturucunun sahibi olan kişi, üç gün bizde kaldı, o sırada eve koymuş. Benden yarım gram metamfetamin aldıklarını söylüyorlar” dedi. H.Ç., aynı zamanda, “Ben kesinlikle hap ya da metamfetamin satmadım. Ben sadece uyuşturucu kullanıyorum” diye ekledi.

İFADELER VE TANIKLAR

Duruşmada dinlenen E.S. isimli tanık ise, H.Ç.’den para vererek uyuşturucu satın almadığını belirterek, “Ali, ben sanıktan sadece uyuşturucu istedim, o da bana cebinden çıkarıp verdi.” dedi. M.B.C. adındaki bir başka tanık da, “Yatağın altından çıkan 1,55 gram metamfetamin bana aittir.” diyerek, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu iddia etti.

SAVCILIKTAN TALEP

Cumhuriyet savcısı, duruşmanın başında H.Ç.’nin ifadesinin ardından yaptığı mütalaada, sanığın uyuşturucu ticareti yaptığına dair güçlü deliller bulunduğunu öne sürerek cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise tanıkların eksik dinlendiğini savunarak, diğer tanıkların dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.