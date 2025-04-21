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Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda, jandarma ekipleri tarafından 6 şüpheli yakalandı ve bu şahıslardan 2’si tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti gerçekleştiren şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

OPERASYON DETAYLARI PAYLAŞILDI

Merkez ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, F.K. ve R.A. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, kannabinoid ve sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca, C.Y., Y.H.D., U.D. ve S.K. isimli şahısların ikametinin kontrol edilmesi sırasında metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 990 TL ve bin 300 dolar nakit para ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ İŞLEMLER

Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. R.A. ve C.Y. tutuklanırken, diğer şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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