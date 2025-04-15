Gündem

Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

kastamonu-da-uyusturucu-operasyonu-gerceklesti

BAŞARILI MÜCADELE

Kastamonu’da uyuşturucu ile mücadele konusunda etkili bir çalışma gerçekleştirildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucunda merkez ilçe ile İnebolu ilçesinde tespit ettikleri şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

GÖZALTILAR

Merkez ilçede K.K. ve B.K. isimli kişilerin ikamet, üst ve araçlarında yapılan aramada bir miktar extacy ve sentetik ecza hapı bulundu. İnebolu ilçesinde ise S.D. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada metamfetamin ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

İtalyan Takımı, Jovic’e İlgi Gösteriyor

Süper Lig ekipleri, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı ve dikkat çekici hamleler gerçekleştiriliyor. Yılın en etkileyici transferiyle ilgili bilgiler ortaya çıktı.
Gündem

Zirai Don Önergesi Mecliste Kabul Edildi

Zirai donun zararlarını incelemek amacıyla hazırlanan ortak önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.