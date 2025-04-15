Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

BAŞARILI MÜCADELE

Kastamonu’da uyuşturucu ile mücadele konusunda etkili bir çalışma gerçekleştirildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucunda merkez ilçe ile İnebolu ilçesinde tespit ettikleri şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

GÖZALTILAR

Merkez ilçede K.K. ve B.K. isimli kişilerin ikamet, üst ve araçlarında yapılan aramada bir miktar extacy ve sentetik ecza hapı bulundu. İnebolu ilçesinde ise S.D. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada metamfetamin ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı.