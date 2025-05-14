Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Mahkeme Süreci

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonu sonrası gözaltına alınan sanıklar arasında yer alan bir kişi 16 yıl 6 ay, diğer ikisi ise 6 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası aldı. Duruşmada mağdur olduğunu iddia eden sanıklardan biri, “Vicdanınıza sığınıyorum” diyerek tahliye talebinde bulundu. Olay, 2 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi ve Uyuşturucu Bulunması

Gelen bilgilere göre, ‘kasten yaralama’ ve ‘yağma’ suçlamasıyla yayımlanan tutuklama kararı sonucu mahkemeye sevk edilen F.K. isimli şahsın, yakalanmadan önce içinde uyuşturucu bulunan bir çantayı başka birine verdiği belirlendi. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.K.’nin çantayı A.T.K. ve N.Ü.’ye teslim ettiğini saptadı. Yapılan operasyonda ele geçirilen çantada, bin 876 adet sentetik ecza hapı, 1,09 gram metamfetamin, 253,82 gram kannabinoid, 10,27 gram kokain ve uyuşturucu kullanımı için kullanılan bir düzenek yer aldı. Gözaltına alınan A.T.K. ve N.Ü. de tutuklandı. F.K., A.T.K. ve N.Ü. hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından dava açıldı.

F.K. Savunmasında Komplo İddia Etti

Duruşmada son sözlerini söyleyen tutuklu sanık F.K., “Benim kesinlikle şantaj ya da yağma ile ilgili bir alakam yoktur. Üzerimde yapılan aramada uyuşturucu çıkmadı. Aracımda bulunan uyuşturucu madde, A.T.K. tarafından yerleştirilmiştir” açıklamalarında bulundu. Suçlamaları kesin bir dille reddeden F.K., 17 aydır haksız yere tutuklu olduğunu vurgulayarak, “Vicdanınıza sığınıyorum. Bu nedenle beraatımı ve tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı. Diğer tutuklu sanık A.T.K. da komploya maruz kaldığını savunarak beraatini talep etti.

A.T.K. ve N.Ü.’nün Açıklamaları

Başka bir suçtan tutuklu olan N.Ü. ise, “F.K. gibi ben de komploya kurban gittim. Çantanın kime ait olduğunu bilmiyorum. A.T.K. bana F.K.’nin çantası olarak getirdi” dedi. N.Ü., çantanın içeriğindeki uyuşturucu maddelerin varlığını bildiğini fakat bunları başka birine ait olduğunu düşündüğü için bağ evine koyduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarını da dinledikten sonra, tutuklu sanık F.K.’yi 16 yıl 6 ay hapis cezasıyla birlikte 33 bin TL adli para cezasına, diğer sanık A.T.K. ve tutuksuz yargılanan N.Ü.’yü de 6 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası ile 13 bin 740’ar TL adli para cezasına çarptırdı. F.K.’nın tutukluluğuna devam edilmesine karar verilirken, A.T.K.’nin tahliyesine onay verildi.