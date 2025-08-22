Haberler

Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMA OPERASYONU SONUCU 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kastamonu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma hedefine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Merkez ilçesinde Y.S. ve E.K. isimli şüphelileri tespit etti.

ARAÇTA YAPILAN ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada oldukça fazla miktarda sentetik ecza hapı, sentetik kannabinoid ve kubar esrar bulundu. Uyuşturucu maddeler nedeniyle Y.S. ve E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte tutuklandıkları bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Palandöken'de çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 bin metrekarelik alan zarar gördü.
Haberler

“Altın Başarı Ödülleri” Töreni Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk Spikerler Platformu ile Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri', İstanbul'da gerçekleşti. Ödül töreninde, 'Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi' ödülü, Bedia Teymur'a verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.