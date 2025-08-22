Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMA OPERASYONU SONUCU 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kastamonu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma hedefine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Merkez ilçesinde Y.S. ve E.K. isimli şüphelileri tespit etti.

ARAÇTA YAPILAN ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada oldukça fazla miktarda sentetik ecza hapı, sentetik kannabinoid ve kubar esrar bulundu. Uyuşturucu maddeler nedeniyle Y.S. ve E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte tutuklandıkları bildirildi.