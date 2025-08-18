Haberler

Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Tutuklamalar

Kastamonu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarda 3 şahsı tespit ederek operasyona başladı.

Arama ve Ele Geçirilenler

Operasyon kapsamında, şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üstlerinde detaylı aramalar yapıldı. Yapılan bu aramalar sonucunda, 148,2 gram bonzai maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Mahkeme önüne çıkarılan şüphelilerden M.M.E. ve O.E. tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı. Bu operasyon, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Haberler

Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.