Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu Operasyonunda Üç Gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında, Merkez ilçe ve İnebolu ilçesinde tespit edilen şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Merkez ve İnebolu İlçelerinde Yapılan Baskınlar

Merkez ilçede K.K. ve B.K. isimli şahısların ikamet ettikleri yerler, üstleri ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar extacy ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca, İnebolu ilçesinde S.D. isimli şahsa ait aracın incelenmesi sonucu metamfetamin ve sentetik ecza hapı bulundu. Operasyonlar sonucu toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı.