Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İNEBOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA OPERASYON

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen bir operasyon sayesinde iki kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen B.K. ve Y.C. isimli şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

BOZKURT İLÇESİNDE YAPILAN ARAMA

Bozkurt ilçesinde yapılan operasyonda, şüphelilerin üzerlerinde gerçekleştirilen arama sırasında bir miktar sentetik ecza hapı ile extacy maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.