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Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİ GÖZALTI

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüpheliler üzerine çalışma yaptı.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Bu çalışma çerçevesinde, Bozkurt ilçesinde B.K. ve Y.Ç.’nin üzerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu hap ele geçti. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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