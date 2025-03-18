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Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

ÜÇ ŞAHIS UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANDI

Kastamonu’da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen üç kişi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişileri tespit etme amacıyla kapsamlı çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar dahilinde M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. isimli şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONDA NARKOTİK MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 24,53 gram metamfetamin, 1,55 gram bonzai, 3,42 gram skunk maddesi, bir miktar kokain, 5 adet uyuşturucu hap ile 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. tutuklandı.

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