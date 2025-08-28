Kastamonu’da Uyuşturucu Şüphelileri Tutuklandı

KASTAMONU’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kastamonu’da, polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişiler üzerine yürüttükleri çalışmalar sırasında A.S. ve S.K. isimli şahısların araçları ve üzerlerinde arama gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan aramada, toplamda 14,19 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.