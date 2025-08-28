Kastamonu’da Uyuşturucu Şüphelileri Tutuklandı

Haberler

POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPTI

Kastamonu’da yapılan uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından şüpheli iki kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımıyla ilgili olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.S. ve S.K. isimli şahısların araçlarında ve üzerlerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, toplamda 14,19 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi bulundu. Bu bulguların ardından gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü.

Şüpheliler, hakim karşısına çıkartıldıklarında tutuklanma cezası aldılar. Kastamonu’daki bu operasyon, uyuşturucu maddelere karşı sürdürülen mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

